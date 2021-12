Królowa Elżbieta odwołuje przedświąteczny obiad. "Naraziłoby to zbyt wiele osób na niebezpieczeństwo"

Przedświąteczny obiad jest okazją do spotkania się z tymi członkami rodziny królewskiej, którzy nie mogą udać się na Boże Narodzenie do wiejskiej posiadłości Sandringham we wschodniej Anglii. Zwykle odbywał się w Pałacu Buckingham, ale w tym roku miał być na zamku w Windsorze, gdzie 95-letnia monarchini spędza większość czasu od początku pandemii.

Zaplanowany był na najbliższy wtorek, ale jak ujawniają źródła na dworze, zdecydowano się na jego odwołanie w obawie, że z związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron naraziłoby to zbyt wiele osób na niebezpieczeństwo.

To drugi rok z rzędu, gdy z powodu pandemii królowa odwołuje przedświąteczny obiad dla rodziny. W zeszłym roku musiała też zrezygnować z wyjazdu na Boże Narodzenie do Sandringham i spędziła święta w Windsorze, jedynie w towarzystwie męża, księcia Filipa. Jak się później okazało, były to ich ostatnie wspólne święta, bo na początku kwietnia Filip zmarł.