Kreml zapowiada zdecydowaną reakcje na sankcje ze strony USA. "Ingerencja w wewnętrzne sprawy Rosji"

Jak powiedział podczas konferencji prasowej Dmitrij Pieskow, zarzuty w sprawie "rzekomego" otrucia opozycjonisty przez rosyjskie służby specjalne są nie do przyjęcia.

- Jeśli nasi amerykańscy koledzy mają jakiekolwiek dowody w tej sprawie, to w interesie publicznym powinni jest to, żeby jak najszybciej ujrzały one światło dzienne. Natomiast jeśli celowo ukrywają całe tło tej historii, to jest to oburzające - powiedział rzecznik Kremla cytowany przez państwową agencję prasową Federacji Rosyjskiej TASS.

Pieskow stwierdził także, nakładanie sankcji przez USA i UE, to "ingerencja w wewnętrzne sprawy Rosji", a Moskwa będzie w tej kwestii reagować na zasadzie wzajemności.

Wcześniej w mocniejszym tonie wypowiedziała się rzeczniczka rosyjskiego MSZ, która powiedziała przedstawicielom rosyjskich mediów we wtorek wieczorem, że odpowiedź Moskwy "nie musi być symetryczna".

Według Marii Zacharowej, który wystąpiła w środę w programie "60 minut" w stacji Rosja-1, Kreml już rozpoczął opracowywanie reakcji na nowe sankcje.