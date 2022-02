Kreml ostrzega: Każda iskra może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow na antenie telewizji Rossija 1 odnosząc się do sytuacji w Donbasie stwierdził, że napięcie jest tam na tak maksymalnym poziomie, że "każda iskra lub mała zaplanowana prowokacja może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji".

Pieskow zarzucił ponadto państwom Zachodu, że nie apelują do władz Ukrainy, aby w swoich działaniach były powściągliwe. – Nie słyszymy ani jednej wypowiedzi, która wzywałaby Kijów do powściągliwości. Ani jednego. Ani NATO, ani stolice europejskie, ani Waszyngton nie wzywają Kijowa do ostrożności, do rozwagi. To tak, jakby tego nie było. Oczywiście, trudno nazwać takie stanowisko, no, chyba nawet przyzwoitym. Nie mówiąc już o obiektywności – oświadczył.