Kraśnik: ewakuacja pacjentów ze szpitala ze względu na brak tlenu dla chorych na COVID-19 NG

Brak butli z tlenem w szpitalu w Kraśniku. iStock.com

Nawet 30 pacjentów, w tym 8 pod respiratorem, może zostać przetransportowana ze szpitala w Kraśniku do innych miast. To wszystko przez to, że zabrakło tlenu dla chorych na COVID-19. Wojewoda lubelski zapewnia, że braki zostaną uzupełnione. - informuje Onet.pl