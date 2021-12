Kraśko wpadł po kilku latach. Sprawą zajęła się prokuratura

Jak dowiedział się "Super Express", Sąd Rejonowy w Łomży uznał Piotra Kraśkę winnym prowadzenia samochodu mimo cofnięcia uprawnień. Według ustaleń tabloidu, dziennikarz wpadł przez przypadek podczas rutynowej kontroli w woj. podlaskim.

"Okazało się, że nie tylko nie ma przy sobie prawa jazdy, lecz także od kilku lat ma cofnięte uprawnienia. Zgodnie z prawem jazda samochodem w takim przypadku jest przestępstwem" - czytamy na se.pl.

Kraśko miał usłyszeć zarzuty prokuratorskie i przyznać się do winy. Sąd skazał go na 7500 zł grzywny i dodatkowy rok zakazu prowadzenia pojazdów. Maksymalna kara za takie przestępstwo to 2 lata pozbawienia wolności.