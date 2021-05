Kraska: W ciągu dwóch tygodni przedstawimy harmonogram luzowania obostrzeń

Wiceminister zdrowia zwrócił uwagę, że na fakt, że "chęć szczepień zmalała", dlatego pojawią się akcje promocyjne. Jak tłumaczył, w tym tygodniu ogłosi to minister Michał Dworczyk. - Każdy z nas marzy o powrocie do normalności. Jedyną metodą są szczepienia na masową skalę- mówił.

- Maseczki sprawdziły się w okresie epidemii. Widać to na przykładzie wirusa grypy. O grypie nikt nie mówi, jest to spowodowane tym, że zachowywaliśmy dystans i nosiliśmy maseczki. Rozprzestrzenianie się wirusów było zdecydowanie mniejsze - stwierdził.

Kraska tłumaczył, że każdego dnia odnotowywanych jest mniej zakażeń i mniej osób przebywa w szpitalach. jak tłumaczył, "widoczny jest także efekt masowych szczepień". Przypomniał o przestrzeganiu zasadach DDM, czyli dystans, dezynfekcja i maseczki, w szczególności zwracając się do osób niezaszczepionych.

Ten optymizm może być potworną pułapką

Jedną z odpowiedzi na pytanie, dlaczego Polacy mają opory przed szczepieniem się, są badania naukowców z Uniwersytetu SWPS. - Niestety z naszych badań dotyczących przekonania o prawdopodobieństwie zarażenia się koronawirusem wynika jednoznacznie, że zdecydowana większość Polaków, zresztą nie tylko Polaków, to dotyczy całego świata, bo zrobiliśmy także analogiczne badania w USA, w Iranie, w Kazachstanie czy w Niemczech, sądzi, że raczej inni się zakażą niż oni, że oni z jakichś powodów są mniej na to narażeni - mówi prof. Dariusz Doliński, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.