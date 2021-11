Kraska: Nie mam dobrych wiadomości. Dzisiaj mamy zdecydowanie więcej nowych zakażeń. To zrost o 77 proc. tydzień do tygodnia- przyznał Maciej Badowski

- Tydzień do tygodnia, to jest wzrost o 77 proc.- poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Adam Jankowski/ Polska Press

- Dzisiaj mamy zdecydowanie więcej, mówię zdecydowanie, ponieważ to jest 18 550 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w środę rano w Radiu Zet wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Tydzień do tygodnia, to jest wzrost o ponad 77 proc. - dodał. Poinformował także, że "269 osób przegrało walkę z COVID 19". Jednak "czarne scenariusze" przewidują nawet 40 tys nowych zakażeń dziennie.