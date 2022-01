Kraków. Zabójstwo w sylwestrową noc. Tymczasowy areszt dla podejrzanego

31 grudnia ok. godz. 22 w jednym z mieszkań na terenie krakowskich Mistrzejowic doszło do tragicznego zdarzenia. Pomiędzy młodymi mężczyznami doszło do awantury, w wyniku której 36-letni gospodarz ugodził nożem swojego 28-letniego krewnego, który przyszedł w odwiedziny, by spędzić tam sylwestrową noc.

Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego, udzielali pierwszej pomocy rannemu. 28-latek został zabrany do jednego z krakowskich szpitali. Poszkodowany pomimo walki lekarzy o jego życie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Policjanci zatrzymali 36-latka. Ponadto przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków, zabezpieczyli nóż jako narzędzie zbrodni. Zatrzymanemu postawiono zarzut zabójstwa, za co grozić mu może kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

2 stycznia br. krakowski sąd, w oparciu o zebrany materiał dowodowy, przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 3 miesiące.