Kraków: w sprawie przejęcia udziałów w kamienicy dwóm mężczyznom grozi więzienie

Śledztwo w tej sprawie już od 2018 roku prowadziła Prokuratura Okręgowa w Kielcach. Grupa mieszkańców dowiedziała się o przestępczych działaniach związanych z przejęciem praw do nieruchomości w innych częściach miasta i doszła do wniosku, że ten sam mechanizm zastosowano również do ich współwłasności. Zgłosili się w tej sprawie do wojewody małopolskiego z prośbą o interwencję. Samo postępowanie zostało zainicjowane, gdy przekazane przez wojewodę małopolskiego materiały zostały przesłane przez Ministerstwo Sprawiedliwości do Prokuratury Regionalnej w Kielcach.

Do przejęcia udziałów doszło poprzez wykorzystanie prawa do własności części tej nieruchomości przedwojennej spółce akcyjnej, której majątek został upaństwowiony, ale sama spółka nie została wykreślona z przedwojennego rejestru handlowego – tłumaczy Onetowi Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Tomasz G. najpierw sam, a potem z Tomaszem K., posługując się historyczno-kolekcjonerskimi dokumentami akcji na okaziciela przedwojennej spółki, próbował wyłudzić orzeczenie sądowe, które umożliwiałoby reaktywację tej spółki.