Krajowy Plan Odbudowy. Do wydania jest 58 miliardów euro. Ile pieniędzy Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej i na co je wydamy?

Krajowy Plan Odbudowy. Do wydania jest 58,1 miliarda euro. Ile pieniędzy Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej i na co je wydamy?

Zgoda Polski na zwiększenie zasobów własnych UE na lata 2021 r. pozwoli nam zacząć wydawać przewidziane w budżecie UE pieniądze. Jednym z elementów jest Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Co zakłada? Ile w sumie pieniędzy z UE mamy otrzymać?

W latach 2021-2027 Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej 776 miliardów złotych. Wieloletnie Ramy Finansowe oraz Europejski Instrument na rzecz Odbudowy to dla Polski około 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. W przeliczeniu na złotówki oznacza to, że Polska będzie mogła skorzystać z ponad 776 mld zł wsparcia (w cenach bieżących), w tym - 623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w formie niskooprocentowanych pożyczek. Krajowy Plan Odbudowy (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - w skrócie KPO), wysłany do Komisji Europejskiej, przewiduje wydanie 58,1 miliarda euro. W wymiarze finansowym w pierwszym rzucie rząd zaplanował wykorzystanie w całości części środków finansowych przekazywanych jako środki bezzwrotne (czyli 23,9 mld euro). W KPO wnioskuje się do KE o ponad 12,1 mld euro z części pożyczkowej Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Dokument w postaci KPO stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Horyzont czasowy realizacji dokumentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r. Nasz KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności: 1) zielona transformacja, 2) transformacja cyfrowa, 3) inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, 4) spójność społeczna i terytorialna, 5) opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna, 6) polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności. Umowa Partnerstwa (UP) zawierana wewnątrz kraju to najważniejszy dokument określający, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. Zgodnie z projektem UP około 40% środków z polityki spójności trafi do programów regionalnych, zarządzanych przez marszałków województw. 75% tych pieniędzy zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Przypomnijmy, że na posiedzeniu 17-21 lipca 2020 r. przywódcy Unii Europejskiej uzgodnili budżet całkowity na lata 2021-2027 w wysokości 1,8 bln euro, na który składają się wieloletnie ramy finansowe (WRF) oraz nadzwyczajny instrument odbudowy, znany jako Next Generation EU (NGEU). Ostatni etap negocjacji w sprawie długoterminowego budżetu UE zakończył się 17 grudnia 2020 r. Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, najważniejszy składnik NextGenerationEU, zakłada, że do krajów członkowskich wspólnoty z tego tytułu ma trafić 750 mld euro. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na wsparcie gospodarek w wyjściu z kryzysu wywołanego pandemią. Polsce z tego funduszu przypadną nawet 64 miliardy euro w ciągu trzech lat. Składają się na to dotacje wynoszące 30 mld i tanie pożyczki na łączną kwotę 34 mld. Będziemy największym beneficjentem polityki spójności, z której otrzymamy 66,8 mld euro. Dodatkowo, w jej ramach trafią do nas środki wynegocjowane na walkę ze skutkami COVID-19 w wysokości około 3 mld euro. Dofinansowanie ze Wspólnej Polityki Rolnej sięgnie 28,5 mld euro.

Ile dla Polski z UE w latach 2021-2027 NextGenerationEU Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility) - (2021-2027) - 23,9 mld euro

REACT-EU na 2021 r. - 1,651 mld euro

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund) - (2021-2027) - 3,5 mld euro

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich NGEU Breakdown of European Agricultural Fund for Rural Development - (2021-2027) - 944.7 mln euro Wieloletnie ramy finansowe (WRF) Podział środków w ramach polityki spójności według państw członkowskich (ceny z 2018 r.) w WRF 2021-2027 - 66 422 mln euro

Podział środków w ramach polityki spójności według państw członkowskich (ceny bieżące) w WRF 2021-2027 - 75 034 mln euro

Podział środków w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji według państw członkowskich (ceny bieżące) w WRF 2021-2027 - 21,682.1 mld euro

Podział środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich według państw członkowskich w WRF 2021-2027 (tylko WRF, ceny bieżące) - 9,532.1 mld euro

Długoterminowy budżet UE będzie finansowany z dotychczasowych źródeł dochodów w budżecie UE, jakimi są: cła

wkłady państw członkowskich oparte na podatku od wartości dodanej (VAT)

wkłady oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB).

od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono nowe źródło dochodów budżetu UE, czyli wkład krajowy oparty na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi. Aby sfinansować NextGenerationEU Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej zaciągnie pożyczki na rynkach kapitałowych, na warunkach bardziej korzystnych od tych, które mogłoby uzyskać wiele spośród państw członkowskich. Następnie Komisja dokona redystrybucji tych kwot. Aby KE mogła rozpocząć zaciąganie pożyczek, konieczna jest ratyfikacja nowej decyzji w sprawie zasobów własnych przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi. KE ogłosiła 14 kwietnia 2021 r., że do 2026 r. chce pozyskać ok. 800 mld euro w cenach bieżących (5 proc. PKB UE) na rzecz NextGenerationEU. Wszystkie pożyczki mają zostać spłacone do 2058 r. Przez 17 lat członkostwa Polski w UE dzięki Funduszom Europejskim i środkom krajowym zostało zrealizowanych 287 tysięcy projektów o wartości ponad biliona złotych obejmujących niemal każdą sferę naszego życia, z czego ponad 667 miliardów złotych to środki unijne.

