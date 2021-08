Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zagłosuje dziś ws. koncesji dla TVN24

Ustawa medialna w Sejmie

W środę wieczorem Sejm przegłosował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa PiS. Nim doszło do głosowania, poseł Marek Suki poinformował, że komisja kultury i środków przekazu pozytywnie zaopiniowała ustawę, wraz z częścią zgłoszonych poprawek (PiS i Kukiz’15). Zapowiedział także zgłoszenie kolejnej poprawki. – Zgłosimy tę poprawkę w Senacie. Chodzi o to, żeby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, nie musieli spełniać wymogu 49 proc. kapitału spoza EOG. Żebyście nie mówili, że chcemy likwidować TVN24 – zwrócił się do posłów opozycji.