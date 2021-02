Krajowa Izba Gospodarcza obala mit amerykańskiej publikacji w magazynie „Nature”

KIG w swojej publikacji na początku nakreśla bardzo złą sytuację przedsiębiorców i nie ma się co dziwić – zaraz będziemy obchodzić niechlubną rocznicę, odkąd wirus pojawił się w Polsce i każdego dnia przedsiębiorcy objęci lockdownem walczą o przetrwanie. Frustrację zwiększa fakt, że podstawą do i tak loteryjnych decyzji o zamknięciu branż, jest jeden artykuł w amerykańskim czasopiśmie.

Nie ma więc co się dziwić, że KIG ostro ocenia promowanie przez rządzących tych badań. – „Błędy i niedoskonałości badania to rozważania dla naukowców, które w normalnej sytuacji ograniczyłby się do akademickich dyskusji. Kłopot w tym, że nasz rząd przyjął wyniki badań za pewnik i co gorsza zdecydował na ich podstawie o zamrożeniu działalności wielu firm.”