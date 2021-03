Kraje europejskie wznawiają szczepienia specyfikami firmy AstraZeneca. Musi jeszcze wrócić zaufanie do tych leków

Kraje europejskie znów wykorzystują szczepionki AstraZeneca. Nie od razu jednak wróci zaufanie ludzi do tych specyfików.

Po decyzji Europejskiej Agencji Leków(EMA) takie kraje jak Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Cypr i Holandia wznawiają szczepienia specyfikami firmy AstraZeneca. Inne państwa, w tym skandynawskie, jeszcze się zastanawiają. Mają przeprowadzić kolejne badania, by potwierdzić pewność stosowania tych szczepionek.

Aby rozwiać wątpliwości tych, którzy mają jeszcze obawy do tych szczepionek, brytyjski premier przyjął pierwszą dawkę specyfiku wyprodukowanego przez AstraZeneca i zachęcił innych, by też się nim szczepili, bo jest w pełni bezpieczny. - Nic absolutnie nie poczułem, więc było to bardzo dobre, bardzo szybkie i nie mogę się nachwalić. Każdy, kiedy dostanie zaproszenie na szczepienie, niech idzie i zrobi to. To najlepsza rzecz dla was, najlepsza rzecz dla waszych rodzin i dla wszystkich innych - mówił Boris Johnson tuż po szczepieniu. Podobnie postąpił prezydent Francji i premier tego kraju. Obaj zaszczepili się w świetle kamer szczepionkami AZ. Ale wątpliwości na pewno będzie miało wielu ludzi, którzy rezygnowali z zaszczepienia się. Wahania miało wielu mieszkańców Francji, gdzie rośnie liczba przypadków Covid-19. Jedna z ankiet internetowych przeprowadzona w dniach 15 -16 marca, wskazywała, że tylko 20 procent ankietowanych ufa szczepionce firmy AstraZeneca.

Podczas gdy francuski resort zdrowia dał zielone światło tej szczepionce, to jednak zalecił jej stosowanie tylko osobom w wieku 55 lat i starszym. Remi Salomon, wysoki urzędnik jednego z paryskich szpitali mówi, że obawia się wpływu zawieszenia stosowania szczepionek AstraZeneca na zaufanie do szczepionek we Francji. - Może ludzie są zbyt ostrożni. We Francji, gdzie wielu ludzi ma ogromne wątpliwości co do szczepionek boję się, że nie zinterpretują oni we właściwy sposób odwieszenia zakazu stosowania szczepionek AZ - powiedział w wywiadzie dla BFM TV.

Michael Head, pracownik naukowy zajmujący się problemami służby zdrowia na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii, powiedział, że decyzja o zawieszeniu stosowania szczepionek AZ może mieć efekt domina, jeśli chodzi o zaufanie do szczepionek. - Potrzeba trochę czasu, aby to zaufanie odzyskać. Istnieje ryzyko, że ludzie zaczną faworyzować jedną szczepionkę, co tylko opóźni szczepienia. Mimo że dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności są podobne we wszystkich zatwierdzonych specyfikach. Nie chcemy, aby to się wydarzyło, ale niestety tak się może stać - powiedział Head.

Unia Europejska ma bardzo ambitne plany i chce do września tego roku zaszczepić 70 procent swojej dorosłej populacji. Jednak zamieszanie jakie powstało po zawieszeniu stosowania szczepionki Oxford-AstraZeneca może poważnie zagrozić temu celowi. Akcja szczepień w Europie nie nabrała zakładanego rozpędu. A kontynent stoi właśnie w obliczu trzeciej fali pandemii, napędzanej kolejnymi, coraz bardziej niebezpiecznymi wariantami wirusa. Choć Europejska Agencja Leków powtarza, że szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna, to eksperci obawiają się, że przez powstałe zamieszanie już doszło do szkód. Nie wiadomo jak dużych, bo nie wiemy, jak zareagują na apele EMA o szczepienie się lekami AZ mieszkańcy Niemiec, Francji i Włoch, krajów które notują wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem.

Nie wiadomo też, czy oni i mieszkańcy innych krajów, które stosują szczepionkę AZ zastosują się do słów szefowej EMA, że korzyści płynące z tych szczepionek przewyższają ryzyko, co zostało podkreślone zarówno przez te agencję, jak i Światową Organizację Zdrowia(WHO).

