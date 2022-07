Kowalczyk w rozmowie z DGP uspokaja: "Chleb nie będzie kosztował 10 zł". Ceny zbóż dyktuje jednak światowy rynek PAP Polska Agencja Prasowa

14.04.2022 legnica stowarzyszenie kobiety europy impreza sledz chleb i grosz kolejka tradycja swiateczna wielkanoc rozdawanie gazeta wroclawskagazeta wroclawska piotr krzyzanowski/polska pres grupa Gazeta Wroclawska Piotr Krzyzanowski/Polska Pres Grupa

- Mogą być ruchy cenowe rzędu 20–30 proc., to nie jest mało, ale jednak to nie jest ponad dwa razy drożej - tłumaczy wicepremier Henryk Kowalczyk, odnosząc się do rosnących cen chleba. - Zmienimy rozporządzenie o stopniach zasilania – przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy, będzie chroniony przed zmniejszeniem zasilania czy odcięciem prądu – mówi wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.