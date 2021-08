Koszykarka Aleksandra Makurat ujawnia szokujące szczegóły. Oskarżany trener Roman Skrzecz, chodzi o molestowanie w SMS Łomianki

Aleksandra Makurat to kolejna osoba, która zabrała głos w sprawie Romana Skrzecza, jednego z najbardziej uznanych trenerów w historii Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach. Wcześniej w rozmowie z serwisem "SportoweFakty.wp.pl" kilkanaście koszykarek oskarżyło go o molestowanie seksualne i psychiczne znęcanie się. Choć była zawodniczka SMS-u również opowiedziała o swoich przeżyciach w głośnym reportażu, to w ostatniej chwili poprosiła dziennikarzy, aby nie umieszczali jej wypowiedzi w materiale. Teraz postanowiła przerwać milczenie.

Dzisiejszy dzień jest dla mnie dniem pełnym smutku i nostalgii. Ataki płaczu i strach, które mi aktualnie towarzyszą, tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że pewne doświadczenia pozostawiają w człowieku ślad i czasem są po prostu traumą na całe życie. Dokładnie dziewiątego sierpnia odbyłam rozmowę z Dariuszem Faronem i Markiem Wawrzynowskim na temat artykułu o moim byłym Trenerze Panu Romanie Skrzeczu, a także przeżyciach z czasów SMS-u - zaczyna swój emocjonalny wpis na Facebooku koszykarka.