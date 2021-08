Koszty utrzymania mieszkania rosną. "To jeden z najgorszych wyników w Europie"

Jak wyjaśniono, dochody obywateli rosły, a więc po opłaceniu rachunków wystarczało im na więcej innych przyjemności niż jedzenie i mieszkanie. Epidemia to częściowo zmieniła.

- Co prawda wg danych GUS dochody wciąż rosły, ale wydatki na mieszkania także. Po części jest to wynik tego, że wiele osób czas epidemii wykorzystało do przeprowadzenia remontu, sporo z nas zostało też zmuszonych do przearanżowania mieszkań. Do tego domowe budżety odczuły podwyżki kosztu wywozu śmieci czy cen prądu. Drożały też usługi kanalizacyjne, dostarczanie wody, czy usługi związane z prowadzeniem domu. Wszystko to przełożyło się bezpośrednio na zwiększenie udziału w domowych budżetach wydatków na utrzymanie mieszkania i jego wyposażenie- napisano w komentarzu.