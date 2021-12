Koszmarny finał wycieczki 18-latki. Zaatakował ją krokodyl, dziewczyna walczy o życie

Miała być przygoda życia, zakończyło się koszmarem Brytyjki.

18-letnia Amelie Osborn-Smith ruszyła z przyjaciółmi zwiedzać świat, kiedy w afrykańskiej Zambii doszło do tragedii, została zaatakowana przez krokodyla, który wciągnął ją pod wodę. Cudem przeżyła, co może zawdzięczać swojemu przyjacielowi.

Amelie z Andover pływała po Zambezi poniżej Wodospadów Wiktorii w Zambii, gdy gad rzucił się na nią. Ojciec 18-latki mówił, że jego córka miała opartą nogę o burtę łodzi, gdy krokodyl ją ugryzł i wciągnął pod wodę.

Wtedy jeden z jej przyjaciół zanurkował i zaczął wściekle bić po pysku krokodyla. Potem inni wskoczyli z pomocą, krokodyl zwolnił uścisk. Wszędzie była krew, szczęście, że żyje - mówili. Dziewczyna trafiła do szpitala w stolicy Zambii, Lusace.

Jej ojciec, Brent Osborn-Smith: Jest w złym stanie i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ściągnąć ją jak najszybciej do kraju, aby miała odpowiednią opiekę medyczną. Problemem może być to, że Zambia znajduje się obecnie na czerwonej liście covidowej, co stanowi kolejne wyzwanie związane z sprowadzeniem córki do domu.