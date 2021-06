Koszmarna kontuzja na Euro? Potrzebna dalsza diagnoza

Do kontuzji doszło jeszcze w pierwszej połowie, po tym jak Fernandes walczył w powietrzu o piłkę z Danielem O'Shaughnessy’m. Rosjanin z dużą siłą upadł na plecy i niezbędna była interwencja medyków. Po dłuższej przerwie zawodnik opuścił boisko na noszach w kołnierzu ortopedycznym.

Portal Sports.ru donosi, że defensor mógł uszkodzić odcinek piersiowy kręgosłupa, ale nie jest to jeszcze potwierdzona informacja. Piłkarz został przewieziony do szpitala w Petersburgu, gdzie przeprowadzone zostaną dokładniejsze badania. Wszyscy kibice Sbornej trzymają kciuki za Fernandesa, bo jeśli plotki się potwierdzą, to może być to dla niego koniec piłkarskiej kariery.