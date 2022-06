Koszmar Pedersena. Poważny wypadek duńskiego mistrza może skończyć jego karierę

Inauguracyjnym zakrętem było pierwsze podejście do wyścigu trzeciego konfrontacji miejscowych „Gołębi” z leszczyńską Unią. Nastąpiło wówczas iskrzenie dwufazowe, które było zwiastunem, tragedii, jaka rozegrała się dopiero dobre kilka minut później.

Kluczem do jej uniknięcia, były decyzje, jakie zapadły po upadku w pierwszym wirażu Piotra Pawlickiego i Norberta Krakowiaka. Młodszy z braci Pawlickich nie miał rewelacyjnego startu jadąc z drugiego pola startowego i kiedy znalazł się w pierwszym wirażu miał już przed sobą mało wolnej przestrzeni, którą blokował mu będący z przodu Nicki Pedersen wraz ze swoim motocyklem. „Piter” jak widać było na telewizyjnych powtórkach miał jednak pierwsze problemy jeszcze krótką chwilę przed tym, kiedy przestrzeń stała się zbyt ciasna do możliwości wyjechania z tej opresji. Na śliskiej na wierzchni blisko krawężnika tylne koło jego motocykla zaczęło mu „uciekać” wyjeżdżając zbytnio w prawą stronę, co było zwiastunem jego nieuchronnego upadku.