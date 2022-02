Koszmar krokodyla. Gad czekał sześć lat na zdjęcie mu opony zaciśniętej wokół szyi

Przez sześć lat krokodyl żył z oponą motocyklowa zaciśniętą wokół szyi. Mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Celebes starali się pojmać gada, by uwolnić go z niebezpiecznego balastu. Udało się to dopiero za którymś z kolei podejściem.

Krokodyl o długości czterech metrów wzbudził od razu sympatię wśród wielu mieszkańców miasta Palu, którzy obawiali się, że opona może w końcu udusić zwierzaka, gdy ten urośnie. Okazało się jednak, że bardzo trudno było pojmać gada. W pewnym momencie nawet australijski pogromca krokodyli próbował go uwolnić, ale nie powiodło się.

W końcu trudnego zadania podjął się Tili, 35-letni mieszkaniec wyspy Sulawesi. - Sam go złapałem. Prosiłem miejscowych o pomoc, ale byli przestraszeni – powiedział po wszystkim.

Jak to zrobił? Założył najpierw pułapkę z liną przywiązaną do kłody i użył jako przynęty żywych kurczaków i kaczek. Śledził gada przez trzy tygodnie, ten jednak był na tyle przebiegły, że dwukrotnie zdołał wyrwać się z pułapki. W końcu został jednak schwytany.