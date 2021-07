Kostiumy kąpielowe 2021. Stroje jednoczęściowe, dwuczęściowe oraz sukienki kąpielowe

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Kostiumy kąpielowe jednoczęściowe

Jednoczęściowy strój kąpielowy to bardzo dobry wybór zarówno na plażę oraz basen, jak i nad jezioro czy kąpielisko. Ten typ kostiumu jest wygodny i doskonale sprawdza się podczas pływania. Warto pamiętać przy nim o wyborze odpowiedniego rozmiaru. Dodatkowym atutem kostiumu kąpielowego jednoczęściowego jest to, że będzie się świetnie prezentować na każdej sylwetce.

Fasonów, kolorów i wzorów jednoczęściowych strojów kąpielowych przybywa z każdym sezonem. Fanki minimalizmu, klasyki czy wyrazistych ozdób z pewnością znajdą idealny model dla siebie. Może to być kostium jednoczęściowy zabudowany, z falbankami na ramiączkach, bardziej wycięty, podkreślający biust lub plecy. Na lato 2021 dobrym wyborem będą modele jednokolorowe oraz wzorzyste. Mogą to być marynarskie paski, kropki retro, motywy kwiatowe, wyrazista panterka oraz geometryczne wzory. Jeśli chodzi o kolorowy, to sprawdzi się czarna klasyka, jak również pastelowe odcienie, które będą świetnie współgrać z letnią opalenizną. Nie zapominajmy także o odważnych kolorach, takich jak limonkowy czy jasnopomarańczowy, które z pewnością będą oryginalnie prezentować się na plaży.