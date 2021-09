Kosiniak-Kamysz: Nie rozumiem decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego

Kiedy pan ogłosi zawiązanie koalicji z Jarosławem Gowinem?

Koalicje to temat wyborczy, a jak na razie wyborów nie ma. Współpracujemy na polu programowym. We wtorek razem z Porozumieniem Jarosława Gowina i kołem poselskim Polskie Sprawy Agnieszki Ścigaj ogłosiliśmy wspólną deklarację dotyczącą samorządów. Myślę, że to jest bardzo ważna deklaracja związana z reformą samorządów w Polsce, edukacją, finansowaniem wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa, zagospodarowaniem przestrzennym, czy rozwojem ochrony zdrowia na bazie samorządów i budowy szpitali, a nie ich zamykania.

I na czym ta współpraca miałaby polegać?

Na tym, że będziemy popierać swoje projekty i zgłaszać wspólne projekty dotyczące samorządów. Wiele środowisk pyta: Co chcecie zrobić po rządach PiS-u? Więc pokazujemy to, co nas łączy, a Rzeczpospolita samorządowa na pewno jest takim obszarem.

Pytam jednak o głębszą, wspólną koalicję.