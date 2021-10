Korzystasz z Programu Rodzina 500 plus? To musisz wiedzieć. Sejm w czwartek przegłosował zmiany

Sejm odrzucił w czwartek sprzeciw Senatu wobec zmian w programie 500 plus. Za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę głosowało 237 posłów, przeciw było 209, a jeden wstrzymał się od głosu.

Senat w zeszłym tygodniu opowiedział się za odrzuceniem nowelizacji ustawy. Zdaniem senatorów koszty obsługi przez ZUS zostały ustalone w sposób nieadekwatny do rozmiaru nałożonych obowiązków. Ponadto zwrócono uwagę, że część społeczeństwa może zostać wykluczona z dostępu do świadczenia. Zgodnie z nowelizacją, wnioski będzie można składać za pośrednictwem internetu. Z kolei samą obsługą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Ponadto, ma zniknąć obowiązek corocznego składania wniosków. Prawo do świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy ma być odnawiane automatycznie. Zmieni się także forma wypłaty świadczenia, będzie się ona odbywała w formie bezgotówkowej, czyli na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Z szacunków resortu wynika, że w okresie 2022–2032 łączne koszty obsługi wyniosą ok. 427 mln zł, co oznacza oszczędności na poziomie ok. 3,1 mld zł przed 10 lat.