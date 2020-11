Korzystasz z bankowości internetowej? Przestępcy coraz częściej wykorzystują ten kanał do przejmowania środków pieniężnych z kont bankowych Maciej

By dokonać skutecznej kradzieży metodą SIM-swap-fraud, przestępca musi znać numer telefonu, dane osobiste i bankowe użytkownika. Przemyslaw Swiderski/ Polska Press

Do Rzecznika Finansowego wpływają sygnały o kradzieży pieniędzy z rachunków klientów korzystających z usług bankowości internetowej. Przestępcy wykorzystują do tego karty SIM. Eksperci ostrzegają, że jest to bardzo skuteczny sposób kradzieży, często uniemożliwiający szybką reakcję posiadacza rachunku.