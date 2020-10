Koronawirus znowu chce zatrzymać świat piłki nożnej. Cristiano Ronaldo też już "oberwał"

Po kilkunastu tygodniach kolejne doniesienia o zakażeniach nikogo już nie dziwiły. Chorują sportowcy, trenerzy, politycy, każdy musi dbać o swoje zdrowie bardziej niż kiedykolwiek. Pandemia COVID-19, niestety, nabiera kolejnego tempa, a padają ostatnie bastiony niezniszczalności. Portugalska federacja poinformowała, że zakażony koronawirusem SARS CoV-2 jest Cristiano Ronaldo. Piłkarz Juventusu uzyskał pozytywny test podczas zgrupowania reprezentacji. Badania zostały wykonane tuż po meczu Portugalii z Francją. „CR7” nie zagrał więc wczoraj ze Szwedami. Obecnie przechodzi kwarantannę.

Już wiemy, że 12 listopada nie odbędzie się towarzyski mecz Anglików z Nową Zelandią. Ci drudzy mieli przybyć do Londynu, ale z podróży zrezygnowali z wizyty w obawie przed następną falą pandemii. Na Wyspach tylko w ostatnim tygodniu potwierdzono ponad 100 tys. przypadków kolejnych zakażeń. Bardzo chcieliśmy ten mecz rozegrać, ale znaczna część drużyny po powrocie do kraju musiałaby zostać poddana kwarantannie albo innym ograniczeniom. To byłoby potencjalne zagrożenie dla ich karier zawodniczych - powiedział Andrew Pragnall, prezes Nowozelandzkiego Związku Piłki Nożnej. Anglicy jednak nie składają broni i szukają nowego rywala na ten termin.