Koronawirus. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej. Minister Dariusz Piontkowski wyjaśnia, kiedy uczniowie będą poddani izolacji

Obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk i wietrzenie pomieszczeń w szkołach. Nie będzie obowiązku zakładania maseczek, choć jak mówił Piontkowski w dużych szkołach byłyby one bardziej uzasadnione, niż w niewielkich placówkach.

Bezpieczny ma być również transport do i z szkoły. - Wytyczne dotyczące transportu publicznego są ważne głównie z punktu widzenia gmin wiejskich, które zobowiązane są do tego, aby zorganizować transport uczniów do szkół. Zgodnie z tymi wytycznymi, firma przewożąca jest zobowiązana do tego, żeby dezynfekować (ozonować) autobus na koniec dnia - wyjaśniał minister.

Jak mówił, uczniowie, którzy będą korzystali z transportu publicznego czy gimbusa, będą mieli obowiązek zakrywania nosa i ust. - Kierowca będzie miał prawo nie wpuścić ucznia, jeżeli ten nie będzie miał maseczki czy innej przesłony - przestrzegł Piontkowski.

Minister po raz kolejny podkreślał, że uczniowie wracają do szkół nie tylko w Polsce. - Zgodnie z opiniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, obecna sytuacja epidemiczna, tak jak w przytłaczającej większości państw europejskich, pozwala na powrót do stacjonarnej nauki w szkołach - przekonywał.