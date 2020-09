Koronawirus: Wielka Brytania staje w obliczu całkowitej blokady. 10 tysięcy funtów kary za unikanie izolacji

Liczba trafiających do szpitali podwaja się co tydzień. Oczekuje się, że rząd nałoży kolejne ograniczenia po tym, jak premier Boris Johnson potwierdził, iż Wielka Brytania doświadcza drugiej fali infekcji.

- Jesteśmy w krytycznym punkcie pandemii. Przyglądamy się danym, aby zobaczyć, jak zarządzać rozprzestrzenianiem się wirusa przed trudną zimą - powiedział prof. Whitty. Dodał on, iż niepokojący jest współczynnik reprodukcji wirusa, wynosi od 1,1 do 1,4. Oznacza to, że jeden zakażony zaraża więcej niż jednego człowieka.

Matt Hancock, sekretarz zdrowia, ostrzegł, że Wielka Brytania znajduje się w punkcie krytycznym i że jest bardzo zaniepokojony najnowszymi danymi. - Kiedy liczba zakażeń rośnie, następną rzeczą jest wzrost trafiających do szpitali. Niestety, widzimy ten trend, podwaja się on co osiem dni, a potem z opóźnieniem widać, że liczba umierających rośnie - powiedział.

Ostrzegł, że nieprzestrzeganie zasad ostrożności przez społeczeństwo doprowadzi do zaostrzenia środków i wezwał ludzi, by wzywali policję do sąsiadów, jeśli ci nie chcą się stosować do nakazów izolacji. - Jeśli wszyscy przestrzegają zasad ... wtedy możemy uniknąć dalszych blokad na szczeblu krajowym. Ale musimy być przygotowani do podjęcia takich działań, jeśli jest to konieczne - dodał.

Ministrowie mówią o konieczności skupienia się na robieniu lokalnych blokad ale dodają, że jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, trzeba będzie pomyśleć o blokadzie w skali kraju. To miałoby fatalne skutki dla gospodarki.