Koronawirus we Włoszech: Właściciele restauracji i siłowni mają dość obostrzeń. Protest w Rzymie i starcia z policją [ZDJĘCIA]

Ferrari wzywał innych właścicieli restauracji, aby poszli za jego przykładem. - Musisz otworzyć lokal, bo nikt nie może ci tego zabronić - krzyczał podczas protestu.

Właściciele firm nalegają, aby można było ponownie otworzyć je na stałe. Restauracjom i kawiarniom w regionach o niższych wskaźnikach zakażeń koronawirusem i mniejszej liczbie krytycznych przypadków chorych pozwalano czasami otworzyć lokale, by ludzie mogli się napić wina. Jednak obecny wzrost liczby infekcji, napędzany głównie przez brytyjski wariant koronawirusa, powoduje kolejne zwiększenie ofiar pandemii. To skłoniło włoski rząd do tymczasowego wyeliminowania tak zwanej żółtej strefy przed świętami wielkanocnymi do końca kwietnia.

Przedstawiciele populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd wezwali rząd, aby oprócz skoncentrowania się na wprowadzeniu szerszej jeszcze akcje szczepienia Włochów, natychmiast udostępnił nowe fundusze wyrównawcze dla tych działalności gospodarczych, które pozostają nieczynne i ponoszą z tego powodu ogromne straty. Naciskają na rządowe gwarancje pożyczek, moratorium na spłatę kredytu hipotecznego, zaprzestanie eksmisji i rekompensatę za dochody utracone w wyniku środków użytych przeciwko COVID-19.