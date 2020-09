Koronawirus we Włoszech: Silvio Berlusconi hospitalizowany w Mediolanie. Zakażona jest też Marta Fascina, 30-letnia narzeczona polityka

Jak informuje włoska agencja ANSA, jeszcze we wtorek późnym popołudniem Berlusconi telefonicznie zapewniał członków założonej przez siebie partii Forza Italia uczestniczących w konwencji w Genui, że czuje się „dość dobrze”. Jednak ostatecznie około północy został przewieziony do szpitala San Raffaele w Mediolanie, gdzie wcześniej już dwukrotnie ratowano mu życie – w maju 1997 roku dzięki operacji prostaty oraz w czerwcu 2016 roku, kiedy przeszedł operację serca. Berlusconi trafił do tego samego szpitala także po tym, jak 13 grudnia 2009 roku został zaatakowany i uderzony w twarz podczas wiecu przed katedrą w stolicy Lombardii.

Zdaniem włoskich dziennikarzy, to właśnie Capri oraz dwie inne włoskie wyspy – Pantelleria w pobliżu Sycylii oraz Sardynia, a także posiadłość Berlusconiego w miejscowości Arcore pod Mediolanem, to lokalizacje, gdzie mogło dojść do większej liczby zakażeń z najbliższego grona towarzyskiego polityka. W międzyczasie, Berlusconi odbył także krótki pobyt we Francji. Jak donoszą włoskie media, które podkreślają, że polityk co kilka dni przechodził testy, które dawały wynik negatywny, przez cały sierpień lider Forza Italia uczestniczył w kilku licznych spotkaniach towarzyskich.