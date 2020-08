Koronawirus we Francji: Z powodu wzrostu zakażeń od piątku wprowadzono nakaz noszenia maseczek w całym Paryżu. Za ich brak grozi grzywna

Jak informuje "Le Monde", obecnie maseczki obowiązują we wszystkich miejscach miasta, a za jej brak grozi grzywna do 135 euro. Początkowo planowano, że noszenie maseczek ma być obligatoryjne dla wszystkich, także rowerzystów i osób uprawiających sport, jednak dla tych ostatnich grup zrobiono wyjątek. Nie muszą oni zakładać maseczek.

We Francji w ostatnim czasie notuje się duże wzrosty potwierdzonych przypadków koronawirusa. W czwartek w kraju odnotowano 6111 nowych przypadków - to największa liczba od maja. Jak informuje BBC, tak zwane czerwone strefy zagrożenia koronawirusem obejmują już we Francji 21 obszarów (w tym Paryż i okolice stolicy). Do niedawna były tylko dwie takie strefy.

We Francji maseczki muszą nosić także uczniowie w wieku od 11 lat wzwyż - informuje BBC. Ponadto noszenie masek jest już wymagane w większości zamkniętych przestrzeni publicznych i będzie obowiązkowe w miejscach pracy od września.

BBC dodaje, że minister zdrowia Olivier Véran zapowiedział zwiększenie liczby wykonywanych testów na Covid-19. Od września ma ich być wykonywanych około milion tygodniowo, aby mógł z nich skorzystać "każdy, kto go potrzebuje i każdy, kto tego chce”.