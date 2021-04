Koronawirus we Francji: Elity za nic mają ograniczenia pandemiczne, biesiadują w "tajnych restauracjach" stolicy

Kiedy zwykli Francuzi muszą znosić pandemiczne ograniczenia, elity, w tym ministrowie, bawią się w najlepsze. Po emisji materiału przez francuski kanał telewizyjny M6, prokuratura zapowiedziała dochodzenie w sprawie naruszeń zasad, które wprowadzono we Francji, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Szampan, homary i ludzie bez maseczek: tak obraz pojawił się we francuskiej telewizji z jednej z wielu ekskluzywnych „potajemnych restauracji” dla elity Paryża.

Francuzi nie garną się do szczepień przeciwko koronawirusowi. Mają swoje lęki i obawy

Uczestnicy biesiad mówią do kamery, że w tych tajnych spotkaniach brali udział obecni ministrowie. Nie padają nazwiska, ale śledczy zapowiadają, że sprawa zostanie wyjaśniona. Reportaż z kilku paryskich restauracji nagrywano ukrytymi kamerami. Obecnie we Francji, z powodu sytuacji epidemicznej, wszystkie restauracje są zamknięte. Okazało się jednak, że te dla wybranych – nie.

Kelnerzy mówią, że goście nie dbali o noszenie maseczek. Kawior, szampan i bez obowiązkowych maseczek, tak bawi się paryska elita. Władze badają te zarzuty, a media przypominają, że to ministrowie apelowali do obywateli, by zachowywali się właściwie w tym trudnym okresie.