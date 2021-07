Koronawirus w woj. mazowieckim 14.07.2021. Najnowsze dane. Sprawdź, ilu jest chorych w powiatach

Nie żyje Stanisław "Leon" Sętkowski, najbardziej znany kibic Górnika Zabrze. Zmarł przed swoim domem

W wieku 82 lat zmarł Stanisław Sętkowski, najbardziej rozpoznawalny kibic Górnika Zabrze. To on wręczał koguty piłkarzom i on dzwonkiem podkreślał strzelane przez nich gole. Mężczyzna zmarł nagle przed wejściem do swojego domu.