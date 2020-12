Koronawirus w Wielkiej Brytanii: od środy w Londynie i okolicach będą tylko blokady. Nikt nie wie, jak będą wyglądać święta

Jest wstępny plan powrotu uczniów do szkół. Na początek klasy I-III, potem maturzyści? "Nauczyciele będą mogli się zaszczepić"

- Gdyby liczba zakażeń utrzymała się na poziomie ok. 10 tysięcy dziennie, to byłyby to okoliczności, gdy moglibyśmy zdecydować o powrocie do szkół klas 1-3 - powiedział minister edukacji Przemysław Czarnek. Dodał, że liczy na to, iż możliwy będzie hybrydowy powrót starszych klas do szkół.