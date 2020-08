Koronawirus w Warszawie. Śmiertelność w stolicy wyhamowała. 7 zgonów w dwa miesiące

Coraz mniej zgonów związanych z COVID-19 w Warszawie

Spada śmiertelność chorych na koronawirusa mieszkańców Warszawy - wynika ze statystyk sanepidu. W początkowej fazie pandemii (do końca kwietnia) liczba warszawiaków zmarłych w związku z COVID-19 wynosiła 72 pacjentów. W maju zmarły kolejne 24 osoby, zaś w czerwcu śmierć poniosło aż 30 pacjentów. W sumie od marca do końca czerwca mieliśmy 126 zgonów, zaś liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim wyniosła 1622 pacjentów. Dodać do tego należy jeszcze 544 ozdrowieńców.