Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Relacja minuta po minucie z dni 8.11-30.11 2020 roku

•12:05 Jak wygląda praca w Szpitalu Narodowym? „Najcięższe przypadki odsyłamy na Wołoską”

W Szpitalu Narodowym jest obecnie ok. trzydziestu pacjentów. Zbudowano też OIOM. Nie można go jednak uruchomić, ponieważ brakuje kadry. "Najcięższe przypadki odsyłamy do innych szpitali, głównie na Wołoską (szpital MSWiA – red.), by mieli tam pełną opiekę" - mówi nam lekarz, dr Jacek Nasiłowski, pracujący w Szpitalu Narodowym. Więcej przeczytasz TUTAJ