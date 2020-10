Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 8.10: Liczba nowych przypadków. Ilu jest ozdrowieńców? Aktualne dane nt. sytuacji w regionie

NOWE Szczepionki na grypę niedostępne w 98 proc. polskich aptek. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zwiększenie następnej dostawy do 3 mln dawek

W polskich aptekach brakuje szczepionek przeciw grypie, a sezon chorobowy dopiero się zaczyna. Obecnie preparatem dysponuje tylko ok. 2 proc. punktów aptecznych, a w innych nie ma możliwości jego rezerwacji. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zwiększenie planowanej dostawy i dopasowanie kolejnych do sytuacji epidemicznej w kraju. Choć z podobnymi problemami zmagają się też inne państwa Europy, zakres szczepień w Polsce jest jak co roku wyjątkowo skromny.