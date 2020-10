Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 7.10: Liczba nowych przypadków. Ilu jest ozdrowieńców? Aktualne dane nt. sytuacji w regionie

Gigantyczne kary dla dłużników? Jak wygląda kontrola? Stawki wzrosną już w 2021 roku! Sprawdź szczegóły! [07.10.2020]

Abonament RTV to obecnie bardzo gorący temat w Polsce. Niedawno dowiedzieliśmy się o kolejnych planowanych podwyżkach. Jak to będzie wyglądać w 2021 roku? Prawie 20 zł więcej zapłacimy w przyszłym roku za legalnie oglądanie telewizji i słuchanie radia. Roczna opłata wzrośnie z 245,15 zł do 264,60 zł za odbiornik radiowy i telewizyjny. Wzrosną też stawki abonamentu RTV uiszczane miesięcznie lub półrocznie. I co najważniejsze, nie ma żadnych planów likwidacji tych opłat. Poznajcie szczegóły.