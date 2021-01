Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 5.01: Ilu jest zakażonych? Aktualne dane z regionu

•16:55 Rozpoczęła się wielka akcja szczepień przeciwko SARS-Cov-2 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Do 23 grudnia do godziny 13.00 przyjmowane są zgłoszenia od osób, które chcą poddać się szczepieniu. Rektor prof. Zbigniew Gaciong w specjalnie przygotowanym filmie zwraca się do pracowników WUM i szpitali klinicznych, doktorantów, studentów, a także osób związanych zawodowo z naszą Uczelnią w innej formie: „Apeluję do Państwa: zgłaszajcie się do szczepień w pierwszym możliwym terminie. Jako osoby związane z ochroną zdrowia jesteśmy w szczególnej sytuacji.