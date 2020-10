Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 30.10: Ilu jest zakażonych? Aktualne dane z regionu

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 dotarła do Polski. Zakażenie wirusem z Wuhan potwierdzono w Polsce u 319 205 osób, z czego 45 374 przypadki dotyczą Mazowsza. Poniżej znajdziecie najświeższe informacje dotyczące sytuacji na Mazowszu oraz w Warszawie.

Czytaj także Ile osób zachorowało? Zobacz interaktywne mapy koronawirusa

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 29 października 2020 •13:56 Miejskie Centrum Kontaktu 19115 zmieniło się w centrum informacyjne o pandemii Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 to platforma informacyjna, gdzie można uzyskać informację, zgłosić interwencję lub własny pomysł na zmiany w stolicy. Od 1 marca aż 9 tys. osób poprzez 19115 zasięgnęło informacji o działaniach miasta w związku z pandemią koronawirusa. O co najczęściej pytali mieszkańcy?

Czytaj także Warszawiacy nie chcą nosić maseczek. Pytają miasto o podstawy prawne

•13:43 Archidiecezja warszawska odwołuje procesje we Wszystkich Świętych W tym roku wyjątkowo – w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa wiernym – 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych w Archidiecezji Warszawskiej nie odbędą się tradycyjne procesje na stołeczne cmentarze - czytamy w komunikacie archidiecezji. Z kolei msze święte odbędą się z zachowaniem limitów i obowiązujących restrykcji sanitarnych. Szczegóły w artykule poniżej.

Czytaj także 1 listopada. Archidiecezja warszawska odwołuje procesje we Wszystkich Świętych

•13:18 Premier otwiera szpital na Stadionie Narodowym Na Stadionie Narodowym trwa konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i dra Artura Zaczyńskiego ze szpitala MSWiA. - Przygotowujemy Polskę na tragiczne scenariusze, stąd np. ten Szpital Narodowy, który jest świadectwem tego, że państwo robi i będzie robić wszystko, żeby móc leczyć Polaków - mówił premier. Poinformował też, że wydał dyspozycje wszystkim wojewodom, żeby dostosowywali bazę łóżek do kolejnego wzrostu zakażeń. Przypomnijmy, że w woj. mazowieckim**jest zajętych jest aktualnie 1728 z 2290 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19, pozostało też zaledwie 9 wolnych respiratorów** z ogólnej liczby 159.

•10:56 Raport Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Tak wygląda aktualna sytuacja epidemiologiczna w woj. mazowieckim. liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 51 658 / (8 753)

/ (ostatnia doba): / (8 753) liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium : 8 osób (2 osoby w izolatorium na terenie woj. śląskiego, 1 osoba na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, 4 osoby na terenie woj. łódzkiego, 1 osoba na terenie woj. dolnośląskiego)

: osób (2 osoby w izolatorium na terenie woj. śląskiego, 1 osoba na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, 4 osoby na terenie woj. łódzkiego, 1 osoba na terenie woj. dolnośląskiego) liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 5 691 / (537)

/ (ostatnia doba): / (537) liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zachorowania na COVID-19 / (ostatnia doba): 1 578 / (158)

z powodu podejrzenia zachorowania na COVID-19 / (ostatnia doba): / (158) liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 684 / (35)

związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): / (35) liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 17 936 / (1 007) •10:34 Nowy raport Ministerstwa Zdrowia Niestety, kolejny rekordowy dzień pod względem nowych zakażeń w skali kraju. Na Mazowszu sytuacja trochę lepsza, nowych przypadków jest nieco mniej niż wczoraj - w ciągu ostatniej doby odnotowano ich 2255.

•9:17 Dziś mamy poznać decyzję ws. obostrzeń Z nieoficjalnych informacji wynika, że rząd na razie nie zdecyduje się na wprowadzenie pełnego lockdownu. Portal polsatnews.pl podał, że dotychczasowe obostrzenia również nie będą zaostrzane, choć wcześniej rozważano m.in. zamknięcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych, a nawet zakaz przemieszczania się z wyłączeniem pójścia do pracy czy w celu realizacji pilnych potrzeb. Oficjalne decyzje powinniśmy poznać jeszcze dziś.

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 28 października 2020 •14:25 Pandemia w statystykach. Chaos w liczbie testów i pozytywnych wyników. Manipulacja czy niedbałość w pisaniu ustaw? Pandemia koronawirusa w Polsce nie słabnie. Ministerstwo Zdrowia codziennie informuje o kolejnych zakażonych w naszym kraju oraz ofiarach śmiertelnych, publikuje też dane na temat liczby wykonanych testów na obecność Covid-19. Okazuje się jednak, że nie można wierzyć oficjalnym statystykom. A wszystko przez chaos w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Szczegóły TUTAJ

•10:35 2644 nowe zachorowania na Mazowszu Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport

Czytaj także Ponad 18 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 236 osób

•7:40 Miasto kupiło ponad 10 tys. testów na koronawirusa dla pracowników i podopiecznych miejskich Domów Pomocy Społecznej i Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego - poinformowała rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 27 października 2020 •13:35 Warszawski sanepid opublikował nowy raport o sytuacji w stolicy Stan danych w powiecie w dniu 27.10.2020 r. liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 5655 / (3061)

liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 8000 / (1352)

liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 255 / (17)

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 451 / (79)

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 16318 / (937)

liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 175 / (3)

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5773 / (400) •12:35 Konferencja prasowa Warszawy na temat sytuacji w stolicy i działań miasta w związku z epidemią Rafał Trzaskowski: Od początku epidemii wydaliśmy blisko 80 mln zł, z czego ponad 35 mln zł na zakup sprzętu i środków do walki z koronawirusem – Pieniądze i środki ochrony osobistej przekazane przez rząd zaspokoiły tylko część potrzeb warszawskich placówek. Na potrzeby przeciwdziałania zakażeniom, z rezerwy kryzysowej miasta, został kupiony potrzebny sprzęt i aparatura – mówił prezydent Warszawy. – Warszawa kupiła za blisko 25 mln zł między innymi 30 stanowisk do intensywnej opieki medycznej złożonych z respiratorów, kardiogramów do podtrzymywania życia oraz 10 urządzeń do dezynfekcji. Zakupy masek, gogli, przyłbic, masek, fartuchów i rękawic idą w miliony sztuk. Przypomnę również, że decyzją wojewody mazowieckiego obecnie cztery miejskie szpitale, tj. Wolski, Grochowski, Czerniakowski i Bielański, zostały włączone do poziomu II i zabezpieczają miejsca dla pacjentów covidowych - dodał Trzaskowski.

Jak podaje ratusz, z rezerwy kryzysowej miasta przeznaczono 1,6 mln zł na kontenery medyczne, dla szpitali Wolskiego i Bielańskiego. Mają one usprawnić izolowanie i obserwację potencjalnie zakażonych pacjentów. Kontenery zostały już zamówione, a do użytku mają zostać oddane na przełomie listopada i grudnia. Punkty pobrań Miasto utworzyło też 15 punktów pobrań w miejskich przychodniach, z czego 9 to punkty mobilne (drive thru), gdzie bezpłatne testy mogą wykonać osoby ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu. Urząd miasta poinformował, że trwają prace nad dalszym zwiększaniem liczby punktów wymazowych i wydłużeniem godzin ich działania.

Sytuacja w stołecznych szkołach Od 19 października w trybie zdalnym uczy się prawie 80 tys. uczniów ze 166 szkół ponadpodstawowych. Po wprowadzeniu dalszych obostrzeń na naukę zdalną przeszło kolejnych 77 tys. uczniów z klas 4-8.

Od 1 września odnotowano 325 zakażonych nauczycieli z 200 szkół, przedszkoli i innych placówek. 652 osób przebywa obecnie na kwarantannie, z czego 239 pracuje zdalnie. Komunikacja miejska Jak podaje ratusz, na trasy wyjeżdżają wszystkie dostępne w mieście pojazdy - 1560 autobusów (ok. 40-50 autobusów w porannym szczycie niż zwykle), 425 tramwajów (więcej o 8 tramwajów), 20 pociągów SKM, 54 pociągi metra.

•10:30 3529 nowych zakażeń na Mazowszu

•7:40 925 642 testy na koronawirusa wykonano do tej pory na Mazowszu Ministerstwo Zdrowia opublikowało dane na temat liczby przebadanych próbek w podziale na województwa

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 26 października 2020 •15:04 Nowy raport warszawskiego sanepidu 745 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w Warszawie w ciągu ostatniej doby - wynika z najnowszego raportu PSSE w Warszawie. Zmarła jedna osoba, w stolicy przybyło też 103 ozdrowieńców. Stan danych w powiecie w dniu 26.10.2020 r.

liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 2815 / (1985)

/ (ostatnia doba): / (1985) liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 7196 / (1090)

/ (ostatnia doba): / (1090) liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium : 0

: liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 250 / (19)

/ (ostatnia doba): / (19) liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 417 / (65)

z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): / (65) liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 15381 / (745)

z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): / (745) liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 172 / (1)

związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): / (1) liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5373 / (103) •10:31 Nowy raport Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 1654 nowych przypadkach koronawirusa w woj. mazowieckim. W całej Polsce w ciągu ostatniej doby przybyło 10 241 zakażeń.

•9:00 Szpital polowy w hali EXPO XXI ma być gotowy w połowie listopada Chorymi będą opiekować się wojskowi medycy.

Czytaj także Szpital polowy w hali EXPO XXI ma być gotowy w połowie listopada

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 25 października 2020 •15:45 W ciągu doby wykonano ponad 53,5 tys. testów na koronawirusa

•13:20 Warszawski sanepid opublikował szczegółowe dane ze stolicy Stan danych w powiecie w dniu 25.10.2020 r. liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 3402 / (398)

liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 6688 / (750)

liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 252 / (18)

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 441 / (65)

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 14636 / (715)

liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 171 / (0)

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5270 / (102) •10:30 1850 nowych zakażeń na Mazowszu

•9:30 Ponad 120 mandatów, blisko 350 wniosków o ukaranie i ponad 800 notatek dotyczących naruszenia obostrzeń sanitarnych Warszawska policja podsumowała sobotni protest antycovidowców na Pl. Defilad

•9:20 Warszawskie zagłębia gastronomiczne opustoszały. Zamknięte knajpy, ludzi brak Od soboty cała Polska została objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wprowadzono też nowe obostrzenia m.in. zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych - knajpy mogą wydawać żywność jedynie na wynos oraz na dowóz. Jak pierwszego dnia obowiązywania nowych obostrzeń, wyglądały ulice Warszawy i jej zagłębia gastronomiczne, zazwyczaj pełne o tej porze? ZOBACZ

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 24 października 2020 •16:40 Ministerstwo Zdrowia przypomina o nowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących od dziś w całej Polsce

•16:10 Prezydent Andrzej Duda: Mam koronawirusa ale nie odczuwałem i nie odczuwam żadnych dolegliwości Więcej TUTAJ

•14:05 W Warszawie trwa protest antycovidowców O godzinie 12 na Placu Defilad w Warszawie rozpoczął się protest organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. Pomimo ciągle wzrastającej liczby zakażeń, wprowadzenia na terenie całej Polski czerwonej strefy, osoby negujące niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się wirusa, wyszły na ulice, by „walczyć o wolność”, która zabierana jest im przez kolejne decyzje rządu. Więcej przeczytasz TUTAJ

•14:00 Warszawski sanepid opublikował szczegółowy raport na temat sytuacji w stolicy Stan danych w powiecie w dniu 24.10.2020 r. liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 3651 / (791)

liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 6427 / (836)

liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 249 / (11)

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 438 / (70)

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 13921 / (700)

liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 171 / (1)

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5168 / (112) •10:30 2026 nowych przypadków koronawirusa na Mazowszu

•10:00 Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzienny raport o koronawirusie

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 23 października 2020 •14:35 Powstaną czarne strefy? Wprowadzenie czarnej strefy zaproponował dr Franciszek Rakowski, specjalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

•13:05 W szpitalu na Mazowszu nie ma kto obsłużyć respiratorów. Wojewoda zabrał jedynego anestezjologa Wojewoda zabrał ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą jedynego anestezjologa. Nie ma kadry do obsługi respiratorów dla osób walczących o życie. Co więcej, w mieście "zatkało się" także laboratorium wykonujące testy na COVID-19.

Czytaj także W szpital na Mazowszu nie ma kto obsłużyć respiratorów. Wojewoda zabrał lekarza

•11:20 Od soboty cała Polska w czerwonej strefie Rząd wprowadził także nowe obostrzenia. •10:33 Ponad 13 tysięcy zakażeń. Aż 2075 na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 22 października 2020 •17:40 Ognisko koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Wawrze "W DPS na Przedwiośniu mamy potwierdzone 76 pozytywne przypadki na Covid-19 wśród mieszkańców. Obiekt został podzielony na 3 części: osoby pozytywne, osoby z niejednoznacznym wynikiem i osoby z negatywnym wynikiem. Dziękujemy personelowi, który został z mieszkańcami" - poinformowała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

•17:05 Koronawirus w co trzeciej warszawskiej podstawówce. Miasto popędza rząd i apeluje o naukę zdalną lub hybrydową Podstawówki powinny jak najszybciej przejść w hybrydowy tryb nauczania, a ich dyrektorzy uzyskać możliwość zawieszania zajęć i zmiany trybu bez zgody sanepidu - apeluje stołeczny ratusz. Jak przekazali urzędnicy, w Warszawie odnotowano zakażenia w ponad 33 proc. szkół podstawowych, a nauczycieli i uczniów na kwarantannie wciąż przybywa. Więcej przeczytasz TUTAJ

Czytaj także Warszawa popędza rząd i apeluje o naukę zdalną lub hybrydową w szkołach podstawowych

•13:57 #UEpomaga. Stołeczne szpitale z nowym sprzętem Dzięki środkom z realizowanego przez samorząd województwa projektu unijnego, 11 podmiotów leczniczych kupuje specjalistyczną aparaturę i prowadzi prace remontowe za ponad 60 mln zł. Wśród nich znalazły się 4 szpitale stołeczne. W ramach drugiego etapu projektu, samorząd województwa udzielił 11 partnerom pełnomocnictwa do realizacji zamówień, w tym m.in. dotyczących zakupu sprzętu i prowadzenia robót remontowo-budowlanych, których celem jest lepsze przygotowanie szpitali do walki z COVID-19. Pula środków na ten cel przeznaczona to 60 mln zł. Sprzęt sukcesywnie trafia do placówek. Podpisanych zostało już ponad 220 umów, których wartość przekroczyła 52 mln zł. Partnerami projektu są 4 szpitale stołeczne: Wojewódzki Szpital Zakaźny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski i Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza. - Na tym etapie pandemii najważniejsze jest zabezpieczenie szpitali w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej, zauważa marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – Jesteśmy w trakcie finalizowania zakupów z bardzo dużego programu wsparcia, który obejmuje w sumie 70 placówek medycznych, w tym także stacje pogotowia ratunkowego. Dzięki pozyskanym środkom unijnym kupiliśmy już nie tylko dziesiątki tysięcy sztuk środków ochrony osobistej, ale także sprzęt i urządzenia do ratowania życia i diagnostyki. Chcemy pozyskać dodatkowych kilkadziesiąt milionów złotych na rozszerzenie tego projektu. Epidemia się nasila i chcemy skoncentrować wydatki na środkach ochrony osobistej, ale także urządzeniach do wspomagania oddychania. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Komisją Europejską i mamy jej wstępną pozytywną opinię – dodaje marszałek.

W grupie 11 partnerów, do których kierowane jest główne wsparcie w ramach II etapu projektu są zarówno szpitale stołeczne np. Wojewódzki Szpital Zakaźny, szpital międzyleski, bródnowski oraz szpital dziecięcy przy ul. Niekłańskiej, jak i te z regionu, w tym: Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, szpitale wojewódzkie w Siedlcach, Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce czy szpital płucny w Otwocku. – Epidemia gwałtownie przybiera na sile – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – To trudny czas dla nas wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy stoją na pierwszej linii frontu i walczą o nasze życie i zdrowie. Wspieramy więc wszystkich naszych partnerów, przekazując im kolejne partie sprzętu czy środki ochrony osobistej. To ogromne wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli szybciej reagować na potrzeby naszych pacjentów i udzielać im potrzebnej pomocy.– Po raz kolejny zachęcam również przedsiębiorców do zgłaszania się do uruchomionego właśnie naboru na dostawę aparatów RTG. W sumie chcemy ich nabyć 15 – dodaje Elżbieta Lanc. •13:30 Jak dojechać na cmentarze w Warszawie? Sprawdź jak szybko i bezpiecznie dojechać na warszawskie nekropolie. Władze zachęcają, by zrobić to niekoniecznie 1 listopada.

•10:31 Najnowsze dane od Ministerstwa Zdrowia. 1579 zakażeń na Mazowszu

•8:45 Szpital Narodowy w budowie. Tak wyglądają przygotowania. Szpital Narodowy ma przyjąć nawet tysiąc pacjentów. Obecnie trwa budowa tymczasowej placówki, którą osobiście nadzoruje szef kancelarii premiera. Na stadionie - zamienianym w szpital - pojawiły się już łóżka. Obiekt może być gotowy za kilka dni.

•8:30 Drugi szpital tymczasowy w Warszawie powstanie w hali Expo XXI Drugi szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 powstanie w hali Expo XXI. - Konieczną zgodę w tej sprawie wydało Ministerstwo Zdrowia – poinformowała rzecznika wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Czytaj także Drugi szpital tymczasowy w Warszawie powstanie w hali Expo XXI

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 21 października 2020 •17:45 Trzaskowski: Zgłosiłem wojewodzie gotowość włączenia do II poziomu zabezpieczenia kolejnych warszawskich szpitali: Bielańskiego, Praskiego i Solec

•13:55 Warszawski sanepid opublikował szczegółowy raport na temat sytuacji w stolicy Stan danych w powiecie w dniu 21.10.2020 r.: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 3292 / (1032)

liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 4865 / (867)

liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 256 / (16)

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 388 / (61)

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 11749 / (473)

liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 167 / (2)

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 4841 / (108) •13:00 Trzaskowski: Szpital Czerniakowski w całości przeznaczamy na potrzeby walki z koronawirusem Będzie to 200 łóżek, nie 38 jak początkowo wnioskował rząd. Warszawiacy muszą mieć poczucie zaopiekowania w tym trudnym czasie - poinformował prezydent Warszawy za pośrednictwem twittera.

•12:30 Morawiecki: Wyższe klasy szkół podstawowych przejdą na nauczanie zdalne lub hybrydowe Premier zapowiedział, że dziś, podobnie jak w poprzednich dniach, zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który podejmie dalsze decyzje co do zmian w sposobie nauczania. - Prawdopodobnie wyższe klasy szkół podstawowych objęte zostaną nauczaniem zdalnym lub hybrydowym – zapowiedział szef rządu. Więcej przeczytasz TUTAJ

Czytaj także Morawiecki: Wyższe klasy szkół podstawowych przejdą na nauczanie zdalne lub hybrydowe

•11:40 Stadion Narodowy zmienia się w szpital. Do pracy zgłosiło się już prawie 100 chętnych ratowników medycznych i pielęgniarek W wywiadzie dla programu 1 Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał, że do pracy w powstającym na Stadionie Narodowym szpitalu tymczasowym zgłosiło się już blisko 100 pielęgniarek i ratowników medycznych. Dodał, że zgłoszenia do pomocy napływają nie tylko od osób, ale też od firm, które chcą użyczyć urządzenia medyczne na potrzeby tymczasowych szpitali. Więcej przeczytasz TUTAJ

Czytaj także Blisko 100 chętnych do pracy w tymczasowym szpitalu na Stadionie Narodowym

•10:30 1 162 nowe przypadki koronawirusa na Mazowszu

•7:45 Niższy czynsz w lokalach użytkowych do końca stanu epidemii Przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z pomocy Warszawy w zakresie obniżki czynszu w lokalach użytkowych. Pozwala na to uchwała Rady m.st. Warszawy, która wydłuża okres niższego czynszu do zakończenia stanu epidemii Covid-19. Dotychczasowy mechanizm jednokrotnego obniżenia czynszu okazał się niewystarczający. Można było uzyskać bonifikatę z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych i to przez maksymalnie 3 miesiące w okresie 5 lat. Wcześniej obowiązujące rozwiązania prawne nie uwzględniały sytuacji nadzwyczajnych, jak pojawienie się zagrożenia typu koronawirus SARS-CoV-2. Przedsiębiorca, który korzystał z takiej obniżki czynszu „pozbawiał się” tej możliwości przez kolejne 5 lat. Od 17 lipca br. to się zmieniło.

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXI/909/2020 zmienia zasady najmu lokali użytkowych. Rozszerzona zostaje możliwość udzielenia wsparcia najemcom miejskich lokali użytkowych poprzez okresowe obniżki czynszu, w przypadku wystąpienia epidemii lub innego zagrożenia. Taką obniżkę, będzie można zastosować, kiedy spadek dochodów najemców lub konieczność całkowitego zamknięcia lokalu, nastąpi z powodu ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przepisami rozporządzenia Ministra lub Rady Ministrów. Okres obniżki przedłużony jest o 30 dni od dnia zniesienia ograniczeń, nakazów lub zakazów, ze względu na to, że w pierwszym miesiącu kondycja finansowa najemcy nie wróci jeszcze do normy, a płatności wnoszone są za dany miesiąc z góry. Ograniczenie stosowania tych zwolnień jednorazowo na 5 lat nie będzie miał zastosowania. Ci którzy złożyli już taki wniosek wiosną, nie muszą go składać ponownie. Jak skorzystać z obniżki czynszu po raz pierwszy?

Jeśli do tej pory nie korzystano z obniżek czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, a sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, można wystąpić o wsparcie.

Wówczas należy przygotować wniosek o obniżkę i wysłać go do jednostki miasta, w której zawarło się umowę najmu (wniosek może zostać przesłany mailowo).Do wniosku powinny zostać dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych. Jak skorzystać z kontynuacji obniżki czynszu? Jeśli otrzymaliście Państwo obniżkę czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, nie musicie składać kolejnych wniosków o obniżkę.

Prosimy Państwa o przesyłanie, tak jak do tej pory, dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Jeśli w związku z obowiązującymi ograniczeniami, nakazami lub zakazami zamknęli Państwo lokale i jeszcze ponownie ich nie uruchomili, prosimy o przesyłanie informacji do jednostki miasta z potwierdzeniem tego faktu na koniec każdego miesiąca. •7:30 Warszawa apeluje do przedsiębiorców: pozwólcie na pracę zdalną Władze Warszawy walczą z koronawirusem i apelują do wszystkich o odpowiedzialność i profilaktykę. Zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski wysłał list do organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców. - Zwracam się z apelem, aby wszędzie, gdzie jest to możliwe, wdrażać, stosować

i rozwijać formułę pracy zdalnej, a także minimalizować czas przebywania w przestrzeni publicznej i przemieszczanie się środkami komunikacji publicznej – napisał Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. - Przy obecnych limitach liczby pasażerów nawet tak rozbudowany tabor transportu miejskiego jak ten, którym dysponujemy w Warszawie, nie jest wystarczający, aby umożliwić bezpieczną podróż z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego – dodał.

Na cmentarz 1 listopada? Jest dyspensa papieża