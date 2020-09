Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 30.09: Liczba nowych przypadków. Ilu jest ozdrowieńców? Aktualne dane nt. sytuacji w regionie

Oskarżył o rasizm, a sam obraził przeciwnika? Neymar znów ma kłopoty

Rozgłośnia radiowa Cadena SER donosi o kolejnych problemach Neymara. Brazylijczyk jakiś czas temu oskarżył jednego z przeciwników w meczu Paris Saint-Germain - Olympique Marsylia o rasistowskie wyzwiska i rozpoczęto dochodzenie w tej sprawie. Dziś okazuje się, że Neymar również mógł dopuścić się do niewłaściwych komentarzy w stronę przeciwnika, za co może czekać go kara nawet 20 meczów zawieszenia.