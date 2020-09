Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 23.09: Liczba nowych przypadków. Ilu jest ozdrowieńców? Aktualne dane nt. sytuacji w regionie

Minister zdrowia w Krakowie: Liczba nowych zakażeń będzie w najbliższym czasie rosła

- Liczba dziennych zakażeń będzie w najbliższym czasie rosła. Nie należy się spodziewać, że to, co wydarzyło się przez ostatnie dni, jest przejściowe. Przyzwyczajmy się do tych poziomów zachorowań - powiedział w poniedziałek podczas konferencji w Krakowie minister zdrowia Adam Niedzielski. Do Małopolski przyjechał z uwagi na fakt, że jest nadal jednym z regionów odnotowujących najwyższe dobowe przyrosty nowych zakażeń.