Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 21.11: Ilu jest zakażonych? Aktualne dane z regionu

Dla przypomnienia - w związku z apelem władz państwowych o zgłaszanie przez podmioty medyczne zapotrzebowania na sprzęt niezbędny do walki z COVID-19, władze Warszawy zwróciły się do Ministra Zdrowia oraz wojewody mazowieckiego o wyposażenie miejskich szpitali w najpotrzebniejszy sprzęt i wystąpiły m.in. o:

Mimo zapewnień rządu, że dysponuje niezbędnym sprzętem medycznym i środkami do zapobiegania epidemii koronawirusa, w minionym tygodniu do miejskich szpitali trafiły tylko dwa respiratory. Jedno z urządzeń nie może zostać uruchomione, ponieważ placówka nadal czeka na przyjazd firmy serwisowej.

9 listopada Agencja Rezerw Materiałowych przekazała na czas epidemii dwóm miejskim szpitalom, tj. Bielańskiemu i Grochowskiemu, po jednym respiratorze. Urządzenie w Szpitalu Grochowskim zostało uruchomione dzisiaj, ale Szpital Bielański nadal czeka na ustalenie terminu uruchomienia respiratora przez firmę wskazaną do tego w umowie. Miejskie podmioty lecznicze otrzymały z ARM również środki ochrony osobistej. – Trudno zrozumieć sytuację, że respirator, który ratuje ludzkie życie, od tygodnia stoi w kartonie jak atrapa – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy i dodaje: – Zgodnie z przesłaniem Ministra Zdrowia „wszystkie ręce na pokład”, miejskie podmioty lecznicze z ogromnym poświęceniem zaangażowały się w walkę z COVID-19. Dla przypomnienia: sześć z dziesięciu szpitali nadzorowanych przez Warszawę, tj. Wolski, Praski, Czerniakowski, Inflancka oraz właśnie Grochowski i Bielański, zostały zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego włączone do II poziomu zabezpieczenia i leczeni są tam pacjenci z dodatnim wynikiem testu pod kątem zakażenia COVID-19.

Stolica pomoże w transporcie chorych do Szpitala Narodowego. W tym celu dostosowane zostały dwa autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego na potrzeby pacjentów – będą one wyposażone m.in. w specjalne stanowiska z tlenem nawet dla 30 osób.

Stworzenie aplikacji COVID.Termini.app, która powstała w ramach projektu systemu rejestracji pacjentów współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), to efekt pracy 7-osobowego zespołu programistów spółki Termini. Projekt powstał z inicjatywy Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CSMI WUM) w konsultacji z Zakładem Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce i jedno z pierwszych w Europie. – Głównym celem, jakie sobie postawiliśmy jest odciążenie polskiego systemu ochrony zdrowia poprzez zautomatyzowanie działań na niektórych poziomach opieki nad pacjentami. Aplikacja pomoże typować osoby, które mogą już być zakażone, nawet jeśli nie odczuwają jeszcze objawów infekcji. Wskaże też czy dany pacjent potrzebuje bezpośredniej konsultacji lekarskiej, czy też może zostać w domu, gdzie jego stan będzie na bieżąco monitorowany – mówi dr Marcin Kaczor, prezes CSMI WUM. – Korzystanie z aplikacji nie zastępuje oczywiście badania, ale dzięki analizie trzech podstawowych parametrów umożliwia przyśpieszenie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

COVID.Termini.app jest już dostępna online i w pełni gotowa do użytku, ale aktywowana zostanie dopiero wtedy, kiedy w systemie pojawią się administratorzy (mogą nimi być placówki medyczne, ale też samorządy), którzy wykupią abonament na korzystanie z niej. – Dopóki to się nie wydarzy, każdy pacjent, który wypełni formularz rejestracyjny i wprowadzi dane otrzyma maila z powiadomieniem, czy aktualnie jego miasto, gmina, czy powiat jest obsługiwany przez jakiś podmiot zarządzający – mówi Michał Szulecki, prezes spółki Termini.

Zakończyły się prace związane z instalacją systemu kontenerów przy Szpitalu Bielańskim - przyjmowani są już pierwsi pacjenci. Od początku pandemii Warszawa przeznaczyła na walkę z COVID-19 ponad 35 mln zł. – We wrześniu przeznaczyliśmy z rezerwy kryzysowej miasta łącznie 1,6 mln zł na kontenery medyczne, w tym 400 tys. zł dotacji dla Szpitala Bielańskiego oraz 1,2 mln zł dla Szpitala Wolskiego. Kontenery medyczne pomogą uporządkować ruch chorych, usprawnić izolację i obserwację potencjalnie zakażonych, a także poprawią warunki higieniczno-sanitarne podczas przyjęcia pacjentów do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna za miejską służbę zdrowia.

Przy Szpitalu Bielańskim, przed wejściem do SOR, zostały zamontowane trzy kontenery łóżkowe wyposażone w łazienkę oraz cztery wózki leżące do transportu chorych - łącznie powstało 12 dodatkowych miejsc leżących dla pacjentów SOR. W ramach zadania przygotowano również jeden kontener do oceny stanu zdrowia pacjentów (triage), gdzie znajduje się stanowisko lekarza, pomieszczenie porządkowe oraz oddzielne pomieszczenie dla pacjenta z podejrzeniem COVID-19. Do kontenerów są już kierowani pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Kontenery medyczne, które stanęły przy Szpitalu Bielańskim, zostały wyposażone w wózki leżące do transportu chorych z materacami (12 szt.), szafki przyłóżkowe (3 szt.), taborety dla pacjentów (12 szt.), leżankę do badania pacjenta (1 szt.), fotel z regulowana pozycją dla pacjenta (1 szt.), wózek na odpady (1szt.), meble (szafki, biurko, fotel, krzesło, wieszaki).