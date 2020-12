Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 18.12: Ilu jest zakażonych? Aktualne dane z regionu

768 nowych przypadków koronawirusa odnotowano w ciągu ostatniej doby w woj. mazowieckim - wynik z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia. Zmarły 23 osoby, w tym 20 miało choroby współistniejące. Blisko połowa wszystkich nowych zakażonych pochodzi z Warszawy - to 322 osoby. Najwięcej nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców odnotowano w powiatach grójeckim, grodziskim, warszawskim zachodnim oraz w mieście Płock.

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 11 grudnia 2020

WOŚP wspiera Warszawę w pandemii

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała sprzęt medyczny, który wspiera nasze podmioty w walce z pandemią i opiece nad pacjentami. – Myślenie, że Warszawa sobie sama poradzi, jest schematyczne – cały świat zmaga się z koronawirusem i chociaż jesteśmy coraz bliżej szczepień przeciw COVID-19, to walka nadal trwa. Dlatego każda pomoc, którą otrzymujemy, jest dla nas bezcenna. W imieniu miasta i mieszkańców dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy od początku pandemii bezinteresownie zgłaszają się do nas i pomagają, jak tylko mogą. Wsparcie otrzymaliśmy również od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od blisko 30 lat działa na rzecz służby zdrowia i pacjentów. To dla nas bezcenne, że warszawiacy od samego początku istnienia fundacji bardzo aktywnie wspierali zbiórki publiczne WOŚP i teraz, w tym trudnym czasie, nasze placówki również mogą liczyć na pomoc WOŚP – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Szpital Bielański otrzymał od Fundacji WOŚP 20 łóżek szpitalnych do intensywnej terapii ze specjalistycznymi materacami przeciwodleżynowymi; rynkowa cena jednego kompletu (łóżko + materac) to około 20 tys. zł.