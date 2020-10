Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 13.10: Ilu jest zakażonych? Czy Warszawa trafi do czerwonej strefy? Aktualne dane z regionu

Lekarz POZ o niepotrzebnych osobistych wizytach w poradniach: to patologia i nadużywanie świadczeń zdrowotnych

- To rolą rodziców jest przekazanie lekarzowi niepokojących objawów u dziecka. To oni są z nim 24 godziny na dobę, a lekarz, który może im jedynie trochę pomóc, będzie widział dziecko kilka lub kilkanaście minut - pisze w liście do Onetu dr n. med. Maciej Pawłowski, specjalista pediatrii.