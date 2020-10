Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 10.10: Ilu jest zakażonych? Gdzie są strefy czerwone? Aktualne dane nt. sytuacji w regionie

Szpitale COVID-owe sparaliżowały inne placówki medyczne. Przed SOR-ami w całej Polsce ustawiają się kolejki karetek

Problemy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, przeznaczonego od początku pandemii do leczenia tylko osób zakażonych koronawirusem, to problemy innych szpitali zakaźnych w całej Polsce. - Koronawirus i decyzje rządu sparaliżowały całkowicie służbę zdrowia. Może dojść do sytuacji, że nie będzie, gdzie leczyć chorych - mówią lekarze.