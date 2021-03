Koronawirus w USA. Prezydent Joe Biden zapowiada: za rok, o tej samej porze, kraj powróci już do normalności

Do końca maja Stany Zjednoczone będą mieć taka ilość szczepionek przeciw Covid-19, że wystarczy ich dla wszystkich dorosłych obywateli USA, zapowiedział prezydent Joe Biden.

Amerykański prezydent ogłosił rodakom radosną nowinę: do końca maja Stany Zjednoczone będą mieć taka ilość szczepionek przeciwko koronawirusowi, że wystarczy ich dla wszystkich dorosłych obywateli USA. I wyraził nadzieję, że za rok, o tej samej porze, kraj powróci już do normalności.

Joe Biden powiedział, że gigant farmaceutyczny Merck pomoże wyprodukować jedno-razową szczepionkę przeciwko koronawirusowi firmy Johnson & Johnson, dodając, że zakłady Johnson & Johnson będą teraz „pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu”. Prezydent zapowiedział również, że wykorzysta władzę federalną do zaoferowania szczepień nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz opie-kunom do dzieci, aby co najmniej jedna dawka szczepionki została podana wszystkim wychowawcom do końca marca. Zakończenie pandemii było najwyższym priorytetem Bidena w czasie kampanii wyborczej. Liczba zakażeń i zgonów stale spadała od stycznia, ale liczba nowych przypadków w całym kraju utknęła na niepokojącym poziomie, gdy rozprzestrzeniają się bardziej zaraźliwe warianty koronawirusa. Specjaliści ostrzegają, że Amerykanie powinni zachować ostrożność, ponieważ trudno jest już mówić o przejęciu kontroli nad pandemią.

Wiele stanów i hrabstw zaczęło w tym tygodniu znosić ograniczenia wprowadzone z powodu epidemii, umożliwiając zmęczonym Amerykanom rezygnowanie z noszenia maseczek ochronnych, jedzenie w restauracjach bez ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę gości i korzystanie z rozrywki. Gubernator Teksasu Greg Abbott zniósł obowiązek noszenia maseczek ochronnych i pozwolił wszystkim firmom działać na pełnych ob-rotach; Mississippi również zniosła większość ograniczeń, luzują je także

gubernatorzy Arkansas, Massachusetts, Północnej Karoliny i Wirginii.

Pęd do ponownego otwarcia biznesów, ośrodków sportu i kultury zaalarmował federalnych urzędników ds. Zdrowia, którzy uważają, że może to zagrozić postępowi w walce z wirusem i otworzyć drzwi do kolejnego ataku zarazy tej wiosny.

Biden starał się spełnić obietnicę złożoną jako prezydent elekt, dotyczącą ponownego otwarcia większości szkół przed końcem pierwszych 100 dni swojego urzędowania. Wykorzystując swoje uprawnienia do szczepień nauczycieli, prezydent ma nadzieję usunąć jedną z głównych przeszkód w ponownym otwieraniu szkół -na to czekają zarówno rodzice, jak i dzieci, ale jest to krok niezwykle kontrowersyjny i skomplikowany.

Nauczyciele, którzy często opierali się powrotowi do szkół z powodu zagrożenia zakażeniem się koronawirusem, mówią, że byliby znacznie bardziej skłonni to zrobić, gdyby najpierw zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19. Ponad połowa stanów już umieściła nauczycieli w grupach o wysokim priorytecie w swoich programach szczepień, ale inne stany tego nie zrobiły.

Biden powiedział, że od przyszłego tygodnia rząd federalny będzie wykorzystywał swój program farmaceutyczny do ustalania priorytetów, jeśli chodzi o nauczycieli , umożliwiając im zapisywanie się na konkretne terminy szczepień, ale zauważył, że nie każdy nauczyciel będzie mógł to zrobić już w pierwszym tygodniu. Biden powiedział, że celem władz jest spowodowanie, aby każdy nauczyciel dostał przy-najmniej jedną dawkę szczepionki do końca marca.

