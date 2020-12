Koronawirus w Szwecji. Król Karol XVI Gustaw rozczarowany działaniami rządu w sprawie pandemii, mówi wprost: zawiedliśmy

Król zauważa, podobnie jak my i wielu innych polityków, że fakt, że zmarło od koronawirusa tak wielu ludzi, nie może być postrzegany jako nic innego jak porażka naszej strategii – przyznaje Lofven.

Co na to sam Tegnell? Nadal broni ogólnej strategii, polegającej między innymi na unikaniu blokad. Twierdzi również, że nie ma prawdziwych dowodów na to, że maseczki na twarz działają, a Szwedzi są jednymi z nielicznych na świecie, którzy na co dzień masek nie noszą, a sklepy, restauracje i siłownie są nadal otwarte.

Jednak rząd Szwecji nakazał noszenie maseczek ochronnych w środkach komunikacji miejskiej.