Koronawirus. W szkołach w Sławnie dzieci wrócą na lekcje później

Jak podaje Onet, w Sławnie w woj. zachodniopomorskim już tydzień temu ogłoszono, że w nowym roku szkolnym lekcje zaczną się kilka dni później niż zwykle. Urzędnicy zaznaczają, że z takimi prośbami zgłaszali się do szkół sami rodzice. Tzw. dni dyrektorskie pozwalają zrezygnować z zajęć lekcyjnych i to je postanowili wykorzystać dyrektorzy.

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez Onet, głównym zarzutem kuratorium było to, że dni dyrektorskie zostały ogłoszone w sierpniu – powinno to nastąpić dopiero 1 września, po rozpoczęciu roku szkolnego. Jeden z urzędników twierdzi jednak, że ogłoszono to wcześniej, by rodzice mieli czas na zorganizowanie opieki dla dzieci. By wszystko było zgodnie z przepisami, dni dyrektorskie zostaną ogłoszone raz jeszcze 1 września.

Dni dyrektorskie oznaczają, że nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne. Jeśli jednak dzieci nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki, mogą je przyprowadzić do szkoły.

Źródło: Onet