Koronawirus w Polsce. Zmieniły się najbardziej pożądane benefity pracownicze. TOP 5 atrakcyjnych benefitów

Pandemia niejako wymusiła przetasowania w benefitach, ale też uświadomiła pracodawcom i pracownikom, że kluczowe są poczucie stabilności, bezpieczeństwo finansowe oraz dbałość o dobrostan - wynika z badania Sodexo „Potrzeby Pracowników 2021”,

- Pandemia pokazała, jak ważna jest personalizacja świadczeń, a więc ich dopasowanie do potrzeb konkretnych grup pracowniczych. Inne mogą być bowiem preferencje tzw. białych kołnierzyków, a inne pracowników fizycznych. Co więcej, pracownicy powinni mieć do nich dostęp niezależnie od tego, czy swoje obowiązki wykonują w domu, czy w zakładzie pracy- komentuje Katarzyna Turska, Dyrektor HR w Sodexo Benefits&Rewards Services Polska.