Koronawirus w Polsce: WOŚP kupi po 20 łóżek dla szpitali walczących z COVID-19. - To łóżka do intensywnej terapii - informuje Jurek Owsiak

- Wobec ogromnych zapotrzebowań na łóżka - realnie patrząc - możemy na jeden szpital zapewnić kupno 20 sztuk. Są to łóżka do intensywnej terapii. W tym tygodniu już pierwsze łóżka wyjadą z polskich fabryk do szpitali. Oczywiście zamawiamy kolejne - w miarę jak będą wyprodukowane, będą trafiać do kolejnych szpitali. Niestety nie jesteśmy w stanie kupować kardiomonitorów i respiratorów. A to tylko czubek góry lodowej spośród próśb, które otrzymujemy z całej Polski - poinformował Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Przypomnijmy, że Fundacja WOŚP od początku pandemii przekazała sprzęt o wartości niemal 50 milionów PLN, m.in.: 200 łóżek przeznaczonych na stanowiska intensywnej opieki medycznej, 34 respiratory (w tym 10 transportowych) i 2,6 miliona trójwarstwowych maseczek chirurgicznych. Do szpitali trafił również sprzęt o wartości 2.503.078,54 zł, który Fundacji przekazały firmy medyczne i nie tylko, m.in. 30 pomp infuzyjnych objętościowych, 25 zestawów USG czy 3 tys. masek sportowych, które po prostym dostosowaniu mogą być wykorzystywane jako wielorazowe maski ochronne.